27 февраля 2017, 17:09

Транспорт

Задержанный в Москве на 26 часов самолет вылетит в Таиланд 28 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс авиакомпании Royal Flight из аэропорта Шереметьево в Пхукет вылетит 28 февраля в 04:00, сообщает Агентство "Москва".

По словам специалиста по связям с общественностью авиакомпании Максима Курашвили, рейс должен был вылететь 27 февраля в 01:40. Общая задержка составит около 26 часов.

Курашвили опроверг сообщения СМИ о бунте пассажиров. Он отметил, что примерно с 06:00 авиакомпания начала размещать пассажиров в гостинице для комфортного ожидания вылета. Часть пассажиров отказалась ехать, отреагировав на ситуацию агрессивно. Но представители авиакомпании убедили их поехать в гостиницу.

Всем пассажирам представят и обратный трансфер в аэропорт ко времени вылета.

Рейс откладывали, объясняя это неисправностью воздушного судна. Как выяснилось, задержка произошла по технической причине.

