Переход между терминалами D и E в аэропорту Шереметьево закроют на сутки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пешеходную галерею в аэропорту Шереметьево между терминалами D и E закроют в ближайшее воскресенье, сообщает пресс-служба "Аэрофлота". Переход перекроют с 23:59 28 января по 23:59 29 января из-за работ по прокладке тоннеля межтерминального перехода.

Пешеходная галерея между терминалами D, E и F и станцией "Аэроэкспресса" позволяет пассажирам максимально быстро перемещаться между терминалами, не покидая здания аэропорта. Галерея оснащена пассажирским конвейером – движущейся бесступенчатой дорожкой, которая облегчает передвижение пешеходов.



Для перемещения между терминалами организуют бесплатные автобусные маршруты, которые свяжут между собой станцию "Аэроэкспресс" и терминалы E, F c терминалом D и обратно.

Остановки автобусов установят у терминала D – у подъезда №4, а также у терминала "Аэроэкспресс". Расписание движение автобусов скоординируют с расписанием "Аэрокспресса", а частота отправлений составит 10-15 минут.

Для пассажиров в "стерильной" зоне южного терминального комплекса для прохода между терминалами D и Е предусмотрены автобусы между выходами на посадку № 32 и 33.