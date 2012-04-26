Самолет c птицей в двигателе успешно приземлился в "Шереметьево"

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Самолет Airbus А-320, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, благополучно приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" после попадания птицы в один из двигателей, сообщает Интерфакс.

По имеющимся данным, инцидент произошел в 23:18 по московскому времени. Сразу после вылета из "Пулково" экипаж воздушного судна доложил о попадании птицы в двигатель. Командир воздушного судна, оценив обстановку, принял решение продолжить выполнение полета. В результате авиалайнер со 109 пассажирами на борту успешно приземлился в Москве в 00:13.