26 марта 2016, 11:29

В Шереметьево марокканец напал на полицейского

Фото: ТАСС/Почуев Михаил

В Шереметьево пассажир ударил полицейского в лицо, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе управления МВД на транспорте, 28-летний марокканец опоздал на свой рейс, но продолжал оставаться в транзитной зоне.

Когда к иностранцу подошел сотрудники транспортной полиции и попросили покинуть зону вылета, пассажир отреагировал неадекватно и ударил одного из полицейских в лицо.

"У сотрудника диагностировано повреждение мягких тканей. Его жизнь находится вне опасности, и вскоре он вернется на службу. Появившаяся ранее информация о том, что полицейский получил перелом костей носа и сотрясение мозга, не подтвердилась", - подчеркнули в полиции.

Марокканца задержали, проводится доследственная проверка. Также возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Отметим, на сенсорных экранах в терминалах аэропорта Шереметьево демонстрируют видеоролики об авиадебоширах. На них показывают последствия некорректного поведения в аэропорту и на борту воздушного судна. О проведении такой профилактической работы попросила обратилась прокуратура Московской области.

