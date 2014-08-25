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25 августа 2014, 18:29

По факту гибели пассажира в Шереметьеве возбуждено уголовное дело

Шереметьево следствие уголовные дела трагедии расследование кончины мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Уголовное дело возбуждено в столице по факту гибели молодого человека в Шереметьеве. Следствие выяснит, была ли полной и своевременной помощь, которую оказали пассажиру медики аэропорта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, 18 августа около 4.30 в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Барселона - Челябинск. Одному из пассажиров, 24-летнему Артему Чечикову, возвращавшемуся с женой из свадебного путешествия, во время полета стало плохо, ему потребовалась помощь специалистов. Прибывшим медикам не удалось спасти мужчину, в 06.35 он скончался.

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В настоящее время назначаются надлежащие экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства трагедии. Следствие намерено узнать, какую помощь и в каком объеме оказывали погибшему медики и должностные лица аэропорта. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Очевидцы трагедии уверяли, что к самолету прибыла бригада фельдшеров с неисправной аппаратурой. Как уже сообщал M24.ru, в обстоятельствах гибели молодого человека по поручению вице-премьера Ольги Голодец разберутся Минтранс и Минздрав.

Первые итоги проверки медслужбы в Шереметьево огласят в течение недели

Пресс-служба Шереметьева, впрочем, 22 августа сообщила о том, что медики аэропорта действовали по регламенту и сделали все возможное для стабилизации состояния больного. По данным аэропорта, "к борту прибыли амбулифт – специальный автомобиль для снятия пострадавшего пассажира с самолета – и машина скорой помощи с бригадой врачей". Также представители аэропорта выразили соболезнования родным и близким Артема Чечикова.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура 25 августа начала проверку в аэропорту Шереметьево по факту гибели пассажира. Сотрудники ведомства проверят своевременность и качество медицинских услуг, оказанных Артему, оценят действия служб аэропорта и наличие в Шереметьеве медицинской аппаратуры, лекарств и квалифицированных врачей.

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