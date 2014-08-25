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ЧП

25 августа 2014, 14:38

Прокуратура проверит работу медиков, не сумевших спасти пассажира в Шереметьеве

Шереметьево аэропорты несчастные случаи пассажиры проверки медики чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Проверку по факту смерти в Шереметьево пассажира рейса Барселона – Челябинск Артема Чечикова начала московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщила 25 августа пресс-служба ведомства.

Причиной проверки послужила опубликованная в различных СМИ информация о том, что медицинская помощь молодому человеку была оказана позже, чем следовало, а у бригады медиков отсутствовало необходимое оборудование. Сотрудники прокуратуры проверят своевременность и качество медицинских услуг, оказанных Артему Чечикову, оценят действия служб аэропорта и наличие в Шереметьево медицинской аппаратуры, лекарств и квалифицированных врачей.

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Трагическое происшествие в международном аэропорту Шереметьево произошло 18 августа 2014 года. Самолет авиакомпании Air Europa, следующий рейсом 831 из Барселоны в Челябинск, в 04:56 по московскому времени совершил экстренную посадку в Шереметьево. У одного из пассажиров, 24-летнего россиянина Артема Чечикова, возвращавшегося с женой из свадебного путешествия, в полете начался сердечный приступ. Прибывшим медикам не удалось спасти мужчину: в 06:35 он скончался.

Очевидцы трагедии уверяли, что к самолету прибыла бригада фельдшеров с неисправной аппаратурой. Как уже сообщало M24.ru, в обстоятельствах гибели молодого человека по поручению вице-премьера Ольги Голодец разберутся Минтранс и Минздрав.

По информации Агентства "Москва", 25 августа президент Лиги пациентов и член Экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский заявил, что родственники умершего пассажира могут через суд добиться от аэропорта выплаты денежной компенсации, так как неоказание помощи очевидно.

В то же время пресс-служба Шереметьево 22 августа сообщила о том, что медики аэропорта действовали по регламенту и сделали все возможное для стабилизации состояния больного. По данным Шереметьево, "к борту прибыли амбулифт – специальный автомобиль для снятия пострадавшего пассажира с самолета и машина скорой помощи с бригадой врачей". Также представители аэропорта выразили соболезнования родным и близким Артема Чечикова.

В сети обсуждают гибель россиянина на борту самолета

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