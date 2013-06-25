Сноуден не пересекал российскую границу - Путин

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден прибыл в Москву как транзитный пассажир и не пересекал госграницы России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"Господин Сноуден действительно прибыл в Москву. Для нас это было полной неожиданностью. Он приехал как транзитный пассажир. Ему не нужна ни виза, ни других документов, он, как транзитный пассажир, имеет право купить билет и лететь, куда он хочет", — цитирует Путина РИА Новости.

"Он не пересекает государственную границу, поэтому ему виза не нужна. Любые обвинения в адрес России — это бред и чушь", — подчеркнул российский президент.

Глава государства добавил, что российские спецслужбы никогда не работали со Сноуденом и не делают этого в настоящий момент.

Напомним, 23 июня экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прилетел из Гонконга в Шереметьево. В тот же день власти Эквадора предоставили ему политическое убежище. 24 июня Сноуден должен был вылететь из Москвы на Кубу, однако он до сих пор находится транзитной зоне Шереметьево.

США требуют экстрадиции Сноудена ввиду того, что он обнародовал данные о существовании двух секретных программ Агентства национальной безопасности США. Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что разведка имела доступ к личным данным пользователей интернета, а также могла прослушивать их разговоры и просматривать переписку.