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Авиа и аэропорты

23 января 2015, 17:15

В Шереметьеве расширят зону внутренних линий в терминале D

Шереметьево реконструкция авиа и аэропорты терминал D

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В аэропорту "Шереметьево" для удобства пассажиров расширят зону внутренних авиалиний на втором и третьем этажах в терминале D. Сделают это за счет уменьшения зоны международных перелетов.

Подрядчик должен будет перенести некоторые магазины и кафе. Кроме того, необходимо будет разработать план модернизации и изменения зон оповещения и видеонаблюдения.

В ходе расширения в зоне внутренних авиалиний разместят пеленальную комнату и заменят систему навигационных знаков в терминалах D, E, F. Там также предстоит демонтировать десять знаков, заменить 54 старых и установить новые. Помимо этого, проектировщик установит перегородки, благодаря которым потоки пассажиров в зонах внутренних и международных авиалиний не будут смешиваться.

Годовой пассажирооборот терминала D составляет примерно 12 миллионов человек, а самолеты летают оттуда почти по 80 различным направлениям.

Международный аэропорт Шереметьево

Ранее в Шереметьеве открылся новый бизнес-зал "Звездный". Он предназначен для пассажиров международных линий. Зал располагается в терминале F, на 3 этаже напротив выходов 51 и 52. "Звездный" работает в круглосуточном режим, а его площадь составляет 540 квадратных километров.

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В зале расположен шведский стол, бар, есть доступ есть доступ к Wi-Fi, ТВ, а также детская комната, душевая. Посетить бизнес-зал могут пассажиры первого и бизнес-класса, а также владельцы карт Priority Pass. Также воспользоваться залом может любой желающий, заплативший 2,5 тысячи рублей.

Отметим, подмосковные власти намерены улучшить транспортную инфраструктуру Шереметьево до 2018 года, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу. В первую очередь планируется начать реконструкцию Старошереметьевского шоссе и и ввести в эксплуатацию дорогу "Обход города Химки".

Так, реконструкция трехкилометрового участка Старошереметьевского шоссе может начаться уже в 2014 году после определения источников финансирования. Стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей, сообщил начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич.

После реконструкции количество полос движения на трассе увеличится с двух до четырех. Шоссе будет оборудовано выделенной полосой для шаттлов и общественного транспорта, а также наземными пешеходными переходами. Чтобы дорога не стала транзитом для большегрузного транспорта, предлагаем запретить въезд грузовиков днем по этому участку.

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