"Аэрофлот" отменил на 17 июня два рейса в Рим и обратно

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" изменил расписание рейсов из аэропорта Шереметьево в Рим и обратно на 17 июня. Изменения связаны с общенациональной забастовкой персонала органов управления воздушным движением Италии, сообщает пресс-служба российского перевозчика.

Таким образом, 17 июня отменяются рейс SU2406 Шереметьево-Рим и SU2407 Рим-Шереметьево. Пассажиры этих бортов будут перевезены рейсами SU2404 и 2405 соответственно. Рейсы будут выполнены на воздушном судне повышенной вместимости Airbus A330-300.

Также "Аэрофлот" вынужден изменить время вылета рейсов SU2612 Шереметьево-Милан и SU2613 Милан-Шереметьево. Отправление рейса SU2612 ожидается в 14:40, SU2613 – в 18:15 (по местному времени).

В настоящее время call-центр перевозчика оповещает пассажиров об изменениях в расписании.

.