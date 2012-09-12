Форма поиска по сайту

12 сентября 2012, 10:48

Транспорт

Зарегистрирован уже второй за сутки сбой в работе "Шереметьево"

В аэропорту "Шереметьево" произошел технический сбой из-за скачка напряжения. Электропитание перевели на резервные источники энергии. Штатное энергоснабжение восстановить пока не удалось

Скачок напряжения в среду, 12 сентября, вызвал сбой в работе системы регистрации пассажиров московского международного аэропорта Шереметьево, возможны задержки рейсов.

"В 08.50 произошел сбой на подстанции, обеспечивающей электричеством терминалы "D" и "E". Мы перешли на резервные источники, и сейчас системы регистрации данных терминалов работают на пределе своих возможностей", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

При этом, как уточнили в пресс-службе, аэропорт старается максимально исключить возможность задержки рейсов, но они возможны.

"В 9-23 благодаря усилиям сотрудников "Аэрофлота" постепенно начала восстанавливаться система регистрации, а затем система выдачи и приема багажа. Только что заработала на вылет система паспортного контроля, сообщает компания "Аэрофлот" в своем микроблоге в твиттере.

Вину за ситуацию "Аэрофлот" возлагает на областную подстанцию и Международный аэропорт "Шереметьево".

Это уже второй за сутки сбой в работе аэропорта. Во вторник вечером в "Шереметьево" произошел сбой в системе регистрации пассажиров, что вызвало задержки рейсов.

