В Шереметьево ввели запрет на прием международной почты

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт Шереметьево в течение пяти дней не будет принимать международную почту в связи со скопившимися посылками, которые не успевает обрабатывать таможня. Обилие почты связывают с популярностью иностранных интернет-магазинов. В Шереметьево уже ждут оформления 150 тонн посылок и пакетов.

Введенный запрет в аэропорту объясняют невозможностью структурных подразделений ФГУП "Почта России" немедленно принять весь объем входящей международной почты. Ограничение будет действовать до 00.01 14 апреля, сообщает "Коммерсантъ".

"С нами эта ситуация не согласовывалась, не проговаривалась, мы ее не поддерживаем", - заявляет глава дирекции по организации производственных процессов "Почты России" Александр Тимофеев.

Ранее сообщалось, что "Почта России" обрабатывает и доставляет на досмотр до 48 тысяч мелких пакетов в сутки, а таможня успевают досмотреть 25-37 тысяч из них. В результате на таможне и в аэропортах столицы скопилось около 500 тонн международной почты.

Гендиректор "Почты России" Александр Киселев направил руководителю Федеральной таможенной службы Андрею Бельянинову письмо, в котором предлагает обратиться к президенту с просьбой о пересмотре указа 2010 года, согласно которому количество штатских госслужащих было сокращено на 20%.

Другие статьи газеты "Коммерсантъ"