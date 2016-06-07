В Шереметьеве самолет из Афин повредил шасси при посадке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Во вторник самолет авиакомпании Ellinair рейсом из Афин повредил шасси при посадке в Шереметьево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аэропорт. Airbus А319 отбуксировали со взлетной полосы на стоянку.

"Самолет авиакомпании Ellinair, совершавший рейс Афины-Москва, повредил колесо шасси при посадке в Шереметьево. Были проведены все необходимые технические мероприятия, самолет отбуксирован на место стоянки. Никто из пассажиров во время инцидента не пострадал", – пояснил собеседник агентства.

По его словам происшествие не повлияло на работу воздушной гавани и рейсы выполнялись по расписанию.

Напомним, 4 июня разряд молнии повредил три самолета на стоянке аэропорта Шереметьево. Разряд молнии одновременно ударил в три самолета, что спровоцировало их обесточивание, отключение авионики и других систем.