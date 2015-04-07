Терминалы Шереметьева соединят пассажирским и багажным тоннелями

Терминалы Шереметьева соединят подземными тоннелями

Терминалы аэропорта Шереметьево соединят подземной системой доставки пассажиров и багажа, сообщил журналистам генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко.

По его словам, состав будет курсировать между северным и южным комплексами. Для этого построят два тоннеля – пассажирский и багажный.

В северный комплекс входят терминалы В и С, а в южный – терминалы D, Е и F. Пассажиров между терминалами будут перевозить не больше, чем за 50 минут, а время доставки багажа – не более получаса. Бюджет строительства – порядка 330 миллионов долларов.

Василенко добавил, что на месте подлежащего сносу терминала "В" к концу 2017 года появится новый современный терминал.

"Новый комплекс будет иметь 19 телескопических трапов, треть его площадей отдадут под коммерческое обслуживание", - передает слова Василенко ТАСС.

Терминал площадью порядка 100 тысяч квадратных метров должен будет пропускать 15 миллионов человек в год.

Международный аэропорт Шереметьево

Напомним, в аэропорту "Шереметьево" для удобства пассажиров расширят зону внутренних авиалиний на втором и третьем этажах в терминале D. Сделают это за счет уменьшения зоны международных перелетов. Годовой пассажирооборот терминала D составляет примерно 12 миллионов человек, а самолеты летают оттуда почти по 80 различным направлениям.

Подрядчик должен будет перенести некоторые магазины и кафе. Кроме того, необходимо будет разработать план модернизации и изменения зон оповещения и видеонаблюдения.

В ходе расширения в зоне внутренних авиалиний разместят пеленальную комнату и заменят систему навигационных знаков в терминалах D, E, F.

Там также предстоит демонтировать десять знаков, заменить 54 старых и установить новые. Помимо этого, проектировщик установит перегородки, благодаря которым потоки пассажиров в зонах внутренних и международных авиалиний не будут смешиваться.