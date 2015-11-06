Шереметьево прекратил регистрацию пассажиров в Египет

"Вечер": Российские туристы в Египте надеются не прерывать свой отдых

Столичный аэропорт "Шереметьево" объявил о временном прекращении регистрации пассажиров на рейсы в Египет, соответствующее сообщение опубликовано на сайте аэропорта.

"Временно приостановлено обслуживание и регистрация пассажиров всех рейсов, направляющихся из Российской Федерации в Арабскую республику Египет. За дополнительной информацией в отношении купленных билетов и оформленных туристических пакетов рекомендуем обращаться в авиакомпании или представительства туроператоров", – говорится на сайте.

Уточняется, что в связи с приостановкой полетов в Египет для туристов открыта "горячая линия" МЧС. Консультацию предоставят операторы "горячей линии" по номерам 8-800-100-40-61 (для звонков из РФ) и +7-499-995-57-26 (для звонков из других стран).

Напомним, директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.

Предложение приостановить авиационное сообщение с Египтом одобрил Владимир Путин.

Как сообщил ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин, за аннулированные путевки в Египет российские туристы получат компенсацию, размер которой будет определен позднее.

Кроме того, специальный штаб по организации вывоза российских туристов из Египта создает Ростуризм.