Шереметьево запустил первый участок выделенной полосы к ЧМ-2018

Аэропорт Шереметьево ввел в эксплуатацию первый участок выделенной полосы для общественного транспорта, которая должна улучшить транспортную ситуацию во время чемпионата мира–2018 по футболу. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выделенка заработала с 1 октября. Она расположена на отрезке Международного шоссе от терминалов F и E до терминала D. В дальнейшем полосу продлят до пересечения с трассой М11 "Москва – Санкт-Петербург". Чтобы автомобилисты не заезжали на "выделенку", аэропорт планирует до 10 ноября закупить парконы.

Также сообщается, что Шереметьево выделил в пользование компании-оператора по эвакуации автомобилей земельный участок около аэропорта. Это позволит нарушителям быстро забирать машины со штрафстоянки.

К чемпионату мира по футболу-2018 в аэропорту построят новый терминальный комплекс. Пропускная способность нового здания площадью более 100 квадратных метров составит около 20 миллионов человек в год. У нового терминала появится большая посадочная галерея и 19 телетрапов.