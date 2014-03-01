Форма поиска по сайту

01 марта 2014, 13:40

Транспорт

Аэропорт Симферополя временно перестал принимать рейсы

Аэропорт Симферополя работает с перебоями

Аэропорт Шереметьево 1 марта отменил все рейсы до Симферополя, сообщает телеканал "Москва 24". Как отметил диспетчер контактного центра столичного аэропорта, воздушное сообщение может быть восстановлено 2 марта.

Другие столичные аэропорты пока не отменяли рейсы до Симферополя. Так, согласно онлайн-табло Домодедово, вылет рейса ожидается в 17:00.

Аэропорт Симферополь временно прекратил прием рейсов в связи с закрытием воздушного пространства над Крымом 28 февраля. Кем принято решение о закрытии, неизвестно. По предварительной информации, полеты могут возобновиться 1 марта после 18:30.

Отметим, что в пятницу вечером в Крыму наблюдались проблемы со связью и интернетом из-за повреждения кабеля. 1 марта компания "Укртелеком" сообщила, что неполадки устранены практически на все территории полуострова.

