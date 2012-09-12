Щербинка отпразднует День города в составе Москвы

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Городской округ Щербинка, вошедший в июле в состав Москвы, отметит 15 сентября День города. В этом году жители Щербинки отмечают сразу два праздника - День города Москвы и День города Щербинки.

"В сентябре этого года наш городской округ впервые отмечает сразу два знаменательных праздника – День города Москвы, который прошел в первую субботу сентября, и День города Щербинки – в третью субботу сентября. Городу Щербинка - 37 лет", приводит сайт администрации Щербинки слова главы городского округа Олега Жишко.

Чиновник отметил, что по меркам столицы 37 лет - совсем небольшая дата, но даже в таком молодом городском округе присутствуют известные всей стране предприятия.

"Для всех нас дело чести – сохранить и приумножить все, что создано, сделать город благоустроенным, красивым, комфортным для жизни", - подчеркнул в своем обращении Жишко.

Он пожелал горожанам счастья, здоровья, благополучия, успехов в труде и творчестве.

Щербинка в составе Москвы С 1 июля вышло постановление об изменении границ Москвы. В результате расширения, Москва на юго-западе стала граничить с Калужской областью. Щербинка в числе 21 муниципального образования также вошла в состав столицы. Кроме того, к Москве присоединился и городской округ Троицк. Из присоединенных территорий были созданы Троицкий и Новомосковский административные округа столицы.

С 1 июля вышло постановление об изменении границ Москвы. В результате расширения, Москва на юго-западе стала граничить с Калужской областью. Щербинка в числе 21 муниципального образования также вошла в состав столицы. Кроме того, к Москве присоединился и городской округ Троицк. Из присоединенных территорий были созданы Троицкий и Новомосковский административные округа столицы.