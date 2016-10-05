Жители Щербинки пожаловались на отсутствие отопления

Жители одной из новостроек в Щербинке жалуются на отсутствие отопления и горячей воды, передает телеканал "Москва 24". При этом все коммуникации в новом доме в отличном состоянии.

Проблемы начались в апреле. Именно тогда истек временный договор на подачу тепла, а постоянный еще не подписали.

Чтобы согреться, людям приходится включать обогреватели и электрокамины. Из-за перегрузки в электросети у многих в квартирах выбивает счетчики. А в подъезде висит объявление с просьбой не включать обогреватели во избежание обесточивания всего дома.

Сотрудники управляющей компании просят новоселов потерпеть. "Не меньше, чем любой житель, я заинтересована в скорейшем решении вопроса, но бюрократические проблемы, перемещение документов, решение технических вопросов занимает время", – говорит генеральный директор управляющей компании Ксения Дибирова.

В ресурсоснабжающей организации также не знают, когда нагреются батареи. По словам пресс-секретаря МОЭК Сергея Шандарова, пустить тепло по трубам – дело не только техники.

"Со стороны организации все технические процедуры выполнены. Подача тепла будет осуществляться после получения акта-допуска от застройщика", – сказал он.

Застройщик обещает закончить оформление бумаг до конца недели, но верят ему жители с трудом. Говорят, что подобные обещания слышали, когда и на улице, и в доме еще не было холодно.

