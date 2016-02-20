Северо-Западную хорду достроят в 2017 году

Фото: m24.ru

Строительство Северо-Западной хорды будет завершено в будущем году. Об этом рассказал первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов, сообщает пресс-служба ведомства.

В будущем году рабочим останется возвести развязку на пересечении Мосфильмовской улицы с Аминьевским шоссе. Новый участок хорды станет дублером Можайского шоссе. Завершить все работы планируется в сентябре 2017 года. Остальные этапы строительства будут закончены уже в этом году.

"Уже к маю первые автомобили поедут по эстакадам на пересечении Рябиновой улицы с улицей генерала Дорохова и Троекуровским проездом", – подчеркнул Аксенов.

Благодаря строительству серьезно улучшится транспортная ситуация на западе города. Рябиновая сейчас является одной из наиболее загруженных улиц столицы.

Напомним, в этом году планируют закончить строительство трех эстакад на участке Северо-Западной хорды между Можайским и Сколковским шоссе.

Длина хорды составит около 29 километров. Всего рабочим предстоит возвести два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 47 пешеходных переходов.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, хорда протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, обеспечив диагональную связь между северо-восточными и юго-западными районами Москвы. Движение по магистрали планируют сделать бессветофоррным.

В конце прошлого года завершилось строительство одного из самых сложных участков Северо-Западной хорды – Алабяно-Балтийского тоннеля. Он проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.