Строительство двух хорд и рокады в Москве завершат к 2019 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Основной объем работ по строительству Северо-Восточной, Северо-Западной хорд и Южной рокады планируется закончить к началу 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Заммэра отметил, что строительство Северо-Западной хорды будет закончено в 2018 году, сейчас она построена уже больше чем наполовину. К концу 2018 – началу 2019 года планируется закончить основной объем работ и по Северо-Восточной хорде.

По словам Хуснуллина, к этому же времени будет достроена и Южная рокада.

Он подчеркнул, что эти три ключевые дороги должны заменить так и не реализованный проект Четвертого транспортного кольца. От проекта пришлось отказаться из-за слишком высокой стоимости.

"Стоимость проекта доходила почти до триллиона. В основном, это связно с тем, что трассировка ЧТК проходила по уже плотно застроенной территории. Основной объем трат приходился на освобождение участков под строительство. Именно поэтому мы приняли решение о строительстве двух хорд и одной рокады. Я считаю, что это будет достойная альтернатива", – сказал глава Стройкомплекса.

Северо-Восточная хорда пройдет от платной дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль МКЖД до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Протяженность хорды составит 26,6 километра.

Северо-Западная хорда должна объединить Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа. Она будет пролегать от Сколковского до Ярославского шоссе. Суммарная протяженность дорог составит около 70 километров.

Южная рокада соединит периферийные районы столицы на северо-западе и юго-востоке. Трасса пройдет от Московской кольцевой автодороги (МКАД) через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе, Кантемировскую улицу, Каширское шоссе и улицу Борисовские Пруды.

Рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца, позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе.