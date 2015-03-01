Движение на участке первого винчестерного тоннеля будет бессветофорным

Первый винчестерный тоннель появится в столице в 2016 году

Первый винчестерный тоннель откроется в Москве в конце 2016 года. Сооружение появится на пересечении улиц Берзарина и Народного ополчения и войдет в состав Северо-Западной хорды.

На этом участке Северо-Западной хорды появятся шесть пешеходных переходов, пять подземных и один надземный. Также появятся боковые двухполосные проезды, в том числе и для движения общественного транспорта.

"Этот тоннель будет единственный в Москве, потому что само по себе строить винчестерный тоннель - это непростое решение. Я подчеркиваю, что оно было принято исключительно по обращению жителей. Потому что если бы мы строили стандартные два тоннеля, они были бы слишком близко к домам жителей", - заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ключевой объект участка - 800-метровый винчестерный тоннель. Он будет состоять из двух частей, каждая по три полосы. На въезде они расположатся параллельно, но далее по проекту один из тоннелей нависнет над другим. Движение на участке будет бессветофорным.

"Техническая зона для строительства не позволила разместить всю трассу, включая тоннель и боковые проезды. Поэтому получился участок тоннеля, где левый проезд располагается над правым", - отметил главный инженер проекта Павел Жаров.

Пока на объекте работает около 250 человек, но когда начнется строительство тоннеля, их будет около 1000. Стройка идет вблизи домов, но подрядчики обещают заканчивать все шумовые работы вовремя.

Напомним, цель строительства – убрать светофор, создающий пробки, а также оградить от шума машин жителей домов, примыкающих к дороге. Нижний тоннель длиной 786 метров пройдет на глубине 12,5 метров. Верхний 542-метровый тоннель расположится в 10 метрах от земли.

Винчестерный тоннель - тоннель, сооружение которого предполагает сначала возведение глубокого нижнего тоннеля, над которым - после завершения всех работ - строят верхний короткий тоннель.

