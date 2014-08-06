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Культурное наследие

06 августа 2014, 16:25

Центр Сергиева Посада станет пешеходным

Сергиев Посад культурное наследие Михаил Мень Троице-Сергиева Лавра

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр Сергиева Посада вокруг Троице-Сергиевой лавры станет пешеходным, передает Агентство "Москва".

По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, территория старого исторического центра будет развиваться по принципу "медленного города" - то есть работа властей будет направлена на сохранение старой застройки, снижение уровня шума, поддержку местных производителей и поощрение тех, кто покупает их товар.

Отметим, что такая концепция, появившаяся в Европе, предполагает замедление темпа жизни и улучшение качества окружающего пространства.

Мень добавил, что в Сергиевом Посаде будет застроено около тысячи гектаров – там появятся административные здания, выведенные из центра, производство и индустриальные парки.

Добавим, что в середине июля праздновалось 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. К празднику власти города отремонтировали несколько улиц в центре и на пять дней запретили въезд для автомобилей.

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