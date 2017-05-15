Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая 2017, 12:24

Культура

Сергей Женовач получил поздравления с 60-летием из правительства

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя театра "Студия театрального искусства" Сергея Женовача с 60-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Ваши постановки отмечены престижными профессиональными премиями, но главная Ваша награда – это большая зрительская любовь", – в частности, говорится в поздравлении.

Медведев отметил присущие юбиляру режиссерский талант и огромную любовь к искусству, которые помогли ему создать "уникальное творческое пространство – Студию театрального искусства". Он также подчеркнул, что спектакли, созданные в СТИ, "наполнены особой энергетикой, передают тончайшие нюансы человеческих отношений и потому всегда становятся ярким событием".

В частности, в числе таких спектаклей премьер-министр назвал спектакли "Игроки", "Мастер и Маргарита", "Мальчики", "Москва – Петушки", "Три года" и "Записные книжки".

Сергей Васильевич Женовач (1957) – советский и российский театральный режиссер, педагог, профессор. Заслуженный деятель искусств РФ (2006), лауреат Госпремии РФ (2004).

В 1979 году окончил режиссерский факультет Краснодарского института культуры. Руководил Краснодарским молодежным любительским театром. В 1983–1988 годах учится на режиссерском факультете ГИТИСа (курс П. Н. Фоменко).

В 1988–1991 годах ставил спектакли на сцене Театра-студии "Человек". В 1991–1998 годах – в Театре на Малой Бронной.

В 2005 году основал Театр "Студия театрального искусства" и по сей день является его художественным руководителем.

Сергей Женовач поздравления СТИ новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика