Сергей Женовач получил поздравления с 60-летием из правительства

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя театра "Студия театрального искусства" Сергея Женовача с 60-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Ваши постановки отмечены престижными профессиональными премиями, но главная Ваша награда – это большая зрительская любовь", – в частности, говорится в поздравлении.

Медведев отметил присущие юбиляру режиссерский талант и огромную любовь к искусству, которые помогли ему создать "уникальное творческое пространство – Студию театрального искусства". Он также подчеркнул, что спектакли, созданные в СТИ, "наполнены особой энергетикой, передают тончайшие нюансы человеческих отношений и потому всегда становятся ярким событием".

В частности, в числе таких спектаклей премьер-министр назвал спектакли "Игроки", "Мастер и Маргарита", "Мальчики", "Москва – Петушки", "Три года" и "Записные книжки".