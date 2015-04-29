Шойгу поручил возобновить производство бомбардировщиков Ту-160

Фото: ТАСС/Василий Александров
Министр обороны Сергей Шойгу поручил "проработать вопрос" о возобновлении производства стратегических бомбардировщиков Ту-160, передает ТАСС.
По словам Шойгу, Ту-160 – "уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий". "Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал", – подчеркнул он. Последний самолет был поставлен в армию в 2009 году.
Производство "Блэк Джеков" (по классификации НАТО) может быть возобновлено на Казанском авиазаводе имени Горбунова – там делали бомбардировщики времен ВОВ Пе-2 и Пе-8, а также первый носитель атомного оружия в СССР – Ту-4. Сейчас там собирают гражданские Ту-214.
Ту-160Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, прозванный "Белым лебедем" – самый крупный самолет с изменяемой геометрией крыла и самый тяжелый боевой самолет в мире.
Первый полет состоялся в 1981 году, а в ВВС самолеты начали поступать с 1987 года. Всего было выпущено 35 самолетов
Максимальная боевая нагрузка "Белого лебедя" – 45 тонн, он может нести крылатые ракеты и авиабомбы.
Максимальная дальность полета без дозаправки – 14 тысяч километров (расстояние от авиабазы в Энгельсе до Сиднея), предельная скорость – 2,2 тысячи километров в час.