Шойгу поручил возобновить производство бомбардировщиков Ту-160

Фото: ТАСС/Василий Александров

Министр обороны Сергей Шойгу поручил "проработать вопрос" о возобновлении производства стратегических бомбардировщиков Ту-160, передает ТАСС.

По словам Шойгу, Ту-160 – "уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий". "Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал", – подчеркнул он. Последний самолет был поставлен в армию в 2009 году.

Производство "Блэк Джеков" (по классификации НАТО) может быть возобновлено на Казанском авиазаводе имени Горбунова – там делали бомбардировщики времен ВОВ Пе-2 и Пе-8, а также первый носитель атомного оружия в СССР – Ту-4. Сейчас там собирают гражданские Ту-214.