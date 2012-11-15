Шойгу просят открыть Большой Знаменский переулок для прохода

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение "Архнадзор" просит нового министра обороны России Сергея Шойгу отменить распоряжение Анатолия Сердюкова и обеспечить доступ к дому Щукина, а также провести противоаварийные работы в Фанагорийских палатах, принадлежащих министерству.

"Просим Вас отменить распоряжение прежнего руководства министерства и открыть Большой Знаменский переулок в Москве для свободного прохода граждан, обеспечив тем самым доступ к объекту культурного наследия - особняку Сергея Щукина", - говорится в обращении "Архнадзора".

Кроме того, "Архнадзор" просит Шойгу "рассмотреть вопрос об использовании данного здания, позволяющем посещение его туристами и экскурсионными группами". По мнению членов организации, одним из лучших вариантов могла бы стать передача дома Щукина в ведение Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Дом Щукина в начале ХХ столетия принадлежал известному меценату и коллекционеру Сергею Ивановичу Щукину, здесь им была создана уникальная коллекция европейской живописи. Дом является памятником архитектуры XVIII-XIX веков.

Также "Архнадзор" просит обеспечить доступ сотрудников Департамента культурного наследия Москвы и экспертов по культурному наследию в здание бывших Фанагорийских казарм для оценки состояния памятника архитектуры.

Как отмечается в документе, вопреки закону, работы по реконструкции Фанагорийских казарм не были согласованы с Департаментом культурного наследия и проходили безо всякого контроля со стороны специалистов.

Более того, представители Департамента не были допущены на объект представителями Минобороны. В настоящее время реконструкция не завершена, здание стоит с раскрытыми оконными и дверными проемами, что создает угрозу сохранности памятника архитектуры.

По мнению специалистов "Архнадзора", необходимо обязать командование воинской части, занимающей здание, оформить охранное обязательство с Департаментом культурного наследия и согласовать проектную документацию в установленном законом порядке, после чего провести незамедлительные противоаварийные работы и работы по консервации здания на зиму.

Здание Фанагорийских казарм (Бауманская ул., 61) является памятником архитектуры XVIII - XIX веков, связанным с историей одной из знаменитых воинских частей русской армии — Фанагорийского полка, сформированного полководцем Александром Суворовым.