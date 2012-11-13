Шойгу вернул Культурному центру ВС вывезенные Сердюковом картины

Сергей Шойгу. Фото: ИТАР-ТАСС

Новый министр обороны Сергей Шойгу распорядился вернуть Культурному центру Вооруженных Сил полотна русских художников, которые были вывезены по указу экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова.

Подробности одного из первых распоряжений нового министра стали известны "Российской газете".

Еще на прошлой неделе, пройдясь по 5-му этажу здания военного ведомства на Знаменке, где расположены кабинет министра и залы для совещаний, Шойгу обратил внимание на украшающие стены помещений полотна. Как оказалось, это не копии картин известных русских мастеров, а подлинники. Ранее они хранились и выставлялись в Культурном центре Вооруженных Сил, но по команде Анатолия Сердюкова многие полотна перевезли с Суворовской площади в служебные апартаменты главы ведомства, а также в другие здания Минобороны, в частности, дом приемов.

Шойгу приказал вернуть произведения искусства в Культурный центр. Сейчас все 56 полотен собраны в одном из тщательно охраняемых помещений министерства. Созданная по приказу министра комиссия с помощью экспертов проводит инвентаризацию произведений искусства, оценивает состояние картин и проверяет их подлинность. Когда работа будет завершена, полотна доставят "по месту прописки".

Культурный центр Вооруженных Сил предназначен для организации и проведения культурно-досуговой работы среди военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Минобороны, оказания методической и практической помощи Домам офицеров, клубам, библиотекам, другим учреждениям культуры Вооруженных Сил, силовых министерств и ведомств России.