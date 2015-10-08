"Моральный кодекс" закружила "Кадриль"

Фото: facebook.com/m.codex

Группа "Моральный кодекс" представила свой новый хит под названием "Кадриль". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Песня написана лидером "Морального кодекса" Сергеем Мазаевым в соавторстве с композитором и гитаристом группы Николаем Девлет-Кильдеевым – на стихи Вадима Степанцова, "Бахыт-компота".

Музыканты отмечают, что главная тема композиции – иронично-лиричная.

"Моральный кодекс" – российская рок-группа, созданная в 1989 году, как команда, одновременно исполняющая рок, джаз, панк и фанк. В ее состав вошли маститые и уже известные к тому времени музыканты: гитарист группы "Скандал" Николай Девлет-Кильдеев, бас-гитарист группы "Цветы" Александр Солич и барабанщик Игорь Ромашев.

Фронтменом нового коллектива стал экс-участник "Автографа" Сергей Мазаев. В феврале 2014 года вышел шестой студийный альбом группы "Зима".