06 декабря 2012, 21:56

Общество

В США приняли "закон Магнитского" и отменили поправку Джексона-Вэника

Фото:ИТАР-ТАСС

Сенат США принял "закон Магнитского" и отменил поправку Джексона-Вэника, которая была введена против СССР в 1974 году. Версия законопроекта предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении госслужащих из России, которые, по мнению Вашингтона, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека.

Ранее документ приняли в Палате представителей, сообщает "Интерфакс".

Добавим, что в Сенате также выступали за распространение действий законопроекта и на другие страны, но позже согласились с версией документа, представленной нижней палатой.

