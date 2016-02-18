Почти 40 ветхих домов в центре Москвы отремонтировали за три года

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Почти 40 ветхих зданий в центре столицы были отремонтированы за три года. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, в 2011 году был согласован перечень ветхих домов в ЦАО, в который вошло примерно 130 зданий. За период 2013-2015 годов были выполнены работы по 36 зданиям, в том числе по 13 объектам городской собственности.

Глава департамента отметил, что власти стараются привлекать на такие работы инвесторов, а не тратить бюджетные средства.

Среди отремонтированных зданий числится два объекта культурного наследия и здание музея ГУЛАГа.

Ранее m24.ru сообщало, что к осени 2016 года отремонтируют более 2 тысяч подъездов многоквартирных домов в Центральном административном округе Москвы.

Как уточняется, в подъездах обновят оконные рамы на лестничных клетках, почтовые ящики, пол в холлах и на лестничных клетках, заново покрасят стены, потолки и нижнюю плоскость лестниц.

Электропроводку, отопительные приборы и мусоропроводы проверят и в случае необходимости приведут в работоспособное состояние, а также заново покроют краской. Отремонтируют подъездные шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами и оснастят их надежными замками, проверят укомплектованность шкафов пожаротушения.

Будут восстановлены сломанные лестничные и оконные ограждения и поручни, двери тамбуров. Подъездные светильники будут оснащены энергосберегающими лампами.

Также отремонтируют и заново окрасят плиты козырьков подъездов, утеплят, окрасят, оснастят доводчиками и надежными замками входные, чердачные и подвальные двери.