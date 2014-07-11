За счет инвесторов в 2014 году построят 41 социальный объект

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В 2014 году в Москве за счет инвесторов планируется построить более 40 социальных объектов. В столице появятся три школы, 12 детских дошкольных учреждений, 13 объектов здравоохранения (из них 6 поликлиник) и 13 спортивных объектов, сообщает департамент градостроительной политики города.

Москва предлагает инвесторам большой выбор градостроительных проектов. "Это во многом обусловлено активной работой столичного правительства по сокращению сроков и снижению стоимости административных процедур, обеспечению доступа к инфраструктуре, а также по формированию понятных и предсказуемых правил ведения бизнеса. Результат – активное строительство инвесторами объектов социальной инфраструктуры", - подчеркнул руководитель департамента Сергей Левкин.

Напомним, что в общей сложности за первый квартал текущего года в городе построили 55 жилых домов, четыре детских сада на 470 детей, две поликлиники (детско-взрослая на Волжском бульваре на 530 посещений в смену и в городе Московский на 300 посещений), Центр спортивной и балетной травмы и реабилитации в Новоспасском переулке, а также 4 административно-деловых центра, 6 МФК, 14 торгово-бытовых объектов и одну гостиницу.

Завершено строительство второй очереди спортивного центра на улице Гурьянова, физкультурно-оздоровительного комплекса в Бабушкинском районе на улице Искры, Центра кинезитерапии (лечебной физкультуры) на Изумрудной улице и социального приюта для детей и подростков на Алтуфьевском шоссе. Всего с января по март инфраструктура Москвы пополнилась 12 объектами соцкультбыта.