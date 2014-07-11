Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Социальные объекты

11 июля 2014, 10:30

За счет инвесторов в 2014 году построят 41 социальный объект

Сергей Левкин стройкомплекс Москвы инвесторы социальные объекты строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

В 2014 году в Москве за счет инвесторов планируется построить более 40 социальных объектов. В столице появятся три школы, 12 детских дошкольных учреждений, 13 объектов здравоохранения (из них 6 поликлиник) и 13 спортивных объектов, сообщает департамент градостроительной политики города.

Москва предлагает инвесторам большой выбор градостроительных проектов. "Это во многом обусловлено активной работой столичного правительства по сокращению сроков и снижению стоимости административных процедур, обеспечению доступа к инфраструктуре, а также по формированию понятных и предсказуемых правил ведения бизнеса. Результат – активное строительство инвесторами объектов социальной инфраструктуры", - подчеркнул руководитель департамента Сергей Левкин.

Ссылки по теме

Напомним, что в общей сложности за первый квартал текущего года в городе построили 55 жилых домов, четыре детских сада на 470 детей, две поликлиники (детско-взрослая на Волжском бульваре на 530 посещений в смену и в городе Московский на 300 посещений), Центр спортивной и балетной травмы и реабилитации в Новоспасском переулке, а также 4 административно-деловых центра, 6 МФК, 14 торгово-бытовых объектов и одну гостиницу.

Завершено строительство второй очереди спортивного центра на улице Гурьянова, физкультурно-оздоровительного комплекса в Бабушкинском районе на улице Искры, Центра кинезитерапии (лечебной физкультуры) на Изумрудной улице и социального приюта для детей и подростков на Алтуфьевском шоссе. Всего с января по март инфраструктура Москвы пополнилась 12 объектами соцкультбыта.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать