В Москве осталось снести 109 ветхих пятиэтажек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице осталось снести 109 ветхих пятиэтажных домов. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает Агентство "Москва".

Снос этих домов – одно из основных направлений реализуемой сегодня в Москве программы "Жилище". На месте демонтированных "хрущевок" появится современное жилье, детские сады, школы и поликлиники.

На начало программы сносу подлежали 1722 дома. Общая площадь всего демонтированного жилья – шесть миллионов квадратных метров. В настоящее время программа сноса ветхого жилья практически полностью выполнена. Согласно планам города, снос пятиэтажек закончится в 2018 году.