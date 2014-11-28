Зимой по всей столице заработают 40 катков

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

Зимой в столице будут работать 40 катков в 33 парках, сообщил глава департамента культуры Сергей Капков на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы. Из них 23 катка будут с искусственным льдом.

Катки уже открыты в Парке Горького, парках "Сокольники" и Измайловском. 30 ноября планируется открыть катки с искусственным льдом в остальных парках культуры и отдыха города.

В некоторых парках зальют хоккейные коробки, откроют секции фигурного катания для детей и взрослых. Катки в парках оборудованы сопутствующей инфраструктурой – раздевалками, пунктами проката, услугами по заточке коньков, кафе.

С появлением снега в 50 парках проложат 66 лыжных трасс. Самая длинная появится в парке "Сокольники". Общая протяженность маршрута составит около 45 километров. Там же установят самую большую тюбинговую горку высотой 14,5 метра и длиной 200 метров. Горки поменьше будут устроены еще в девяти парках.

Сергей Собянин осмотрел искусственный каток на ВДНХ

Общая протяженность всех лыжных трасс в московских парках составит более 120 километров. Для сравнения, в прошлом зимнем сезоне в столице функционировал 51 лыжный маршрут общей протяженностью более 140 километров.

В парках на Поклонной горе, "Сокольники", "Перовский", "Измайловский" для детей построят снежные городки с ледяными скульптурами и лабиринтами. Кроме того, откроются площадки для сноубордистов в парке Горького и в Северном Тушине, центр зимних спортивных развлечений "Снегоход Вилль" в Сокольниках и стационарная зорбинг-трасса в парке "Фили".

К 15 декабря в парках появятся новогодние ели и праздничное освещение. В период с 26 декабря по 11 января в парках культуры и отдыха пройдут новогодние программы, музыкальные концерты, будут устраиваться фейерверки и световые шоу.

Рождество в парках отметят сказочными представлениями, выступлениями хоров и классическими балами. В течение новогодних каникул будут организованы специальные программы для школьников: фестивали, театральные представления, познавательные занятия, спортивные соревнования, мастер-классы и игры.

"Москва в цифрах": По ВДНХ на коньках

Отметим, в четверг на ВДНХ начал работу самый крупный искусственный каток в мире. На нем смогут одновременно кататься почти пять тысяч человек.

Площадь ледового покрытия катка на ВДНХ равняется 20,5 тысяч квадратных метров, а это на 1,3 тысяч больше рекордсмена прошлых лет – катка FlevOnice в Нидерландах. Каток повторяет форму Золотого Ключика, который протянулся от площади "Дружбы народов" до фонтана "Каменный цветок".

Ожидается, что за грядущую зиму каток на ВДНХ посетят до 1,5 миллиона человек. Посещение главного катка страны на ВДНХ обойдется от 200 до 400 рублей.