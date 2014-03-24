Сергей Капков провел лекторий для московских учителей

В Музее Москвы прошел лекторий для учителей на тему "Культурная Москва – культурному учителю" с участием руководителя столичного департамента культуры Сергея Капкова. Сетевое издание M24.ru провело прямую трансляцию мероприятия.

Сергей Капков - руководитель департамента культуры Москвы, бывший директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, председатель правления фонда "Национальная академия футбола", вице-президент РФС по развитию, депутат Государственной думы РФ 4-го и 5-го созывов, Член Высшего совета партии "Единая Россия".

Сергей Капков родился 10 декабря 1975 года в городе Горький, ныне – Нижний Новгород. В 1998 году окончил факультет "Государственное и муниципальное управление" Волго-Вятской академии государственной службы. Затем продолжил обучение в аспирантуре того же вуза по специальности "Социальная философия". Учебу совмещал с работой на выборах, участвовал в деятельности предвыборных штабов ряда кандидатов в губернаторы, в том числе Бориса Немцова, который победил на выборах главы администрации Нижегородской области в 1995 году.

В 1999 году Капков участвовал в предвыборной кампании Романа Абрамовича на выборах в Госдуму по Чукотскому избирательному округу, а затем возглавил избирательную кампанию бизнесмена на губернаторских выборах в Чукотском АО.

С 2001 года по 2003 год Сергей Капков работал заместителем губернатора Чукотского автономного округа, начальником департамента культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики ЧАО, являлся членом правительства Чукотского автономного округа.

С 2003 года был депутатом Государственной Думы четвертого и пятого созывов, но в 2011 году сложил с себя полномочия в связи с назначением на должность директора "Центрального парка культуры и отдыха имени Горького". В парке были проведены масштабные преобразования, начиная с отмены платного входа и заканчивая полной реконструкцией, появлением танцплощадки, велосипедных дорожек, кинотеатра под открытым небом и кафе европейского уровня. Зимой 2011 года на территории парка впервые был открыт самый большой в Европе каток с искусственным льдом площадью 18 тысяч квадратных метров. Сегодня парк Горького входит в десятку самых посещаемых общественных мест мира.

В 2011 году Сергей Капков был назначен заместителем руководителя департамента культуры города Москвы, а через несколько месяцев возглавил ведомство. За время его руководства посещаемость столичных парков достигла 27 миллионов человек в год. Было проведено комплексное благоустройство 14 московских парков культуры и отдыха, в том числе Сокольников, Красной Пресня, Фили, Музеона. Началась системная работа по обновлению московских театров, в частности, благодаря кадровым перестановкам и изменению репертуара увеличилась их популярность среди молодежи и людей среднего возраста. По поручению Капкова создан Московский городской библиотечный центр, разработаны пилотные проекты по превращению пяти библиотек в московские городские гостиные с единым электронным каталогом изданий, единым дизайном и пакетом предоставляемых услуг.

В 2013 году Капков выступил инициатором создания Совета по развитию общественных пространств столицы, эту идею поддержал Сергей Собянин. С состав совета вошли известные урбанисты, архитекторы, дизайнеры и общественные деятели. На первом заседании была презентована концепция превращения Крымской набережной в пешеходную зону. Кроме того, при личном участии Капкова реализованы проекты создания пешеходных зон в историческом центре Москвы: на Кузнецком мосту, в Лаврушинском, Столешниковом, Камергерском переулках и на Рождественке.

Под руководством Сергея Капкова на новый уровень вышло проведение крупных общегородских акций, таких как День города и "Ночь музеев". В 2013 году московская "Ночь музеев" стала самой масштабной в Европе, в ней приняли участие 246 учреждений культуры и более 1 млн 200 тысяч посетителей. Это показатели побили все рекорды за 7 лет проведения акции в Москве.

Имена, названия и определения, упоминавшиеся в лекции

Дарвиновский музей – крупнейшее естественнонаучное учреждение, где при помощи наглядных экспонатов проиллюстрирована теория Дарвина о возникновении жизни на Земле. Основан в 1907 году в Москве биологом Александром Федоровичем Котсом, который с детства увлекался зоологией и коллекционированием естественнонаучных экспонатов. Музей долгое время не имел собственного здания, а коллекция хранилась в помещении Московских женских курсов, где Котс читал лекции по теории эволюции. Только в 1995 году музей Дарвина переехал в собственное новое здание на ул. Вавилова, 57.

Среди экспонатов музея представлены все виды жизни на Земле, начиная с простейших организмов и заканчивая человеком. Многие экспонаты интерактивны, что позволяет привлечь внимание детей. В одном из залов находятся автоматы, имитирующие голоса птиц, при нажатии на кнопку с изображением птицы. Также в музее выставлены образцы шкуры волка, медведя и других животных, которые можно потрогать руками. Кроме постоянных экспозиций регулярно обновляются тематические выставки.

Государственный литературный музей образован в Москве в 1934 году. На сегодня это единственный в России музей истории литературы, где содержатся документы, рукописи, рисунки, фотографии, книги и звукозаписи, связанные с жизнью и творчеством русских писателей. Коллекция охватывает период от средних веков до наших дней и насчитывает свыше 700 тысяч экземпляров, среди которых вещи, принадлежавшие Державину, Карамзину, Крылову, Лермонтову, Гоголю, Белинскому, Герцену, Тургеневу, Некрасову, Салтыкову‑Щедрину, Островскому, Толстому, Достоевскому, Лескову, Чехову, Блоку, Цветаевой, Есенину, Маяковскому, Булгакову, Солженицыну и другим.

Музей-заповедник "Коломенское" - бывшая царская резиденция и вотчина, подмосковное село. Расположен к югу от центра Москвы, занимает территорию 390 га; входит в Московский государственный объединенный музей-заповедник Коломенское - Лефортово - Люблино - Измайлово. В храме Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском пребывает одна из почитаемых в современной России икон Богородицы - "Державная".

"Царицыно" - дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы; заложен по повелению императрицы Екатерины II в 1776 году. Находится в ведении музея-заповедника "Царицыно", основанного в 1984 году. Это исторически сложившаяся, наиболее известная и благоустроенная часть особо охраняемой природной территории "Царицыно", расположенной между московскими районами Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное.

Царицынский дворцово-парковый ансамбль занимает площадь более 100 га и располагается на холмистой пересеченной оврагами местности, на месте бывшей усадьбы князей Кантемиров. Царицыно является памятником так называемой "русской готики" или псевдоготики. В этом стиле - это единственный дворцовый комплекс и крупнейшая в Европе постройка XVIII века. Над созданием императорской резиденции в течение 20 лет работали два наиболее известных архитектора своей эпохи - Василий Баженов и Матвей Казаков. Особенности дворцово-паркового ансамбля во многом определили новое направление в русском зодчестве: многие сооружения конца XVIII и начала XIX века в России были созданы под влиянием Царицына.

Музейное объединение "Музей Москвы" – уникальный объект культуры, сохраняющий историю Москвы с каменного века до современности. Принадлежит к числу старейших культурных учреждений столицы. Создан в 1896 году по инициативе Городской думы как Музей московского городского хозяйства. В его основу легли материалы, представленные Московской городской думой на Всероссийской Художественно-промышленной выставке в 1892 году в Нижнем Новгороде. С 1920 года именовался Московским коммунальным музеем, с 1940 по 1986 - Музеем истории и реконструкции Москвы, с 1986 – Музеем истории города Москвы. В 2008 году получил статус музейного объединения, включающего пять отделов: Музей археологии Москвы, музей "Английское подворье", Музей русской гармоники А. Мирека, музей истории "Лефортово", музей русской усадебной культуры "Усадьба князей Голицыных "Влахернское - Кузьминки".

На сегодня в собрании музея числится более миллиона единиц хранения: археологические коллекции, серии картин Васнецова, Айвазовского, Поленова, Сурикова и других, коллекции открыток с видами Москвы разных периодов, фотоматериалы, личные архивы историков и городских организаций, оружие, предметы быта, нумизматическая и другие коллекции.

Основное здание музея с 1934 года находилось в церкви Иоанна Богослова под Вязом на Новой площади. В 2006 году правительство Москвы передало музею новое помещение - комплекс "Провиантские магазины" для создания универсального музейного комплекса XXI века.



Центр документального кино - культурно-образовательная площадка и первый в России кинотеатр документального кино. Занимает часть одного из зданий "Музея Москвы" в уникальном архитектурном комплексе Провиантских складов. В ежедневном репертуаре однозального кинотеатра - актуальные документальные фильмы, образовательные и научно-популярные картины, трансляции спектаклей, тематические лекции, мастер-классы, конференции и кинофестивали. Сотрудничая с крупнейшими российскими и зарубежными кинофестивалями, Центр документального кино в числе первых знакомит российских зрителей с заметными и обсуждаемыми мировыми премьерами.

National Geographic Channel - американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США. Их содержание чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре и истории. Зрители канала - социально активные люди в возрасте от 20 до 54 лет, старшеклассники и студенты - все те, кто стремится получать не просто информацию, а пищу для ума. Сегодня сигнал телеканала доступен в 171 стране мира на 38 языках, в том числе круглосуточно на русском. В России у телеканала 12 млн абонентов.

Discovery Channel (рус. "Канал открытий") - спутниковый и кабельный телеканал, а также одноименная телесеть, телеканалы которой доступны для просмотра на множестве языков во многих странах мира. Вещание основано на документальных передачах о науке, технологии и истории. Стиль передач канала является научно-популярным. Русскоязычная версия телеканала запущена в 1998 году.

Москвоведение - одна из отраслей краеведения, занимающаяся изучением Москвы. Как учебный предмет в московских средних школах москвоведение появилось в 1994 году, через несколько лет было отменено. Раньше - с 1920-х годов – преподавалось краеведение, которое предполагало занятие учеников исследовательской деятельностью, в основном обследованием близлежащих фабрик и заводов. В 1929 году произошел общий разгром краеведения в СССР, преподавание в школах прекратилось.

Зоологический музей МГУ - один из крупнейших музеев естественно-исторического направления в России. Основан в 1791 году как "кабинет натуральной истории" при Императорском московском университете. По объему научных фондов входит в число первых десяти крупнейших музеев мира этого профиля, занимает второе место в России. Научные фонды включают более 8 миллионов единиц хранения. Ежегодный прирост научных коллекций - около 25-30 тысяч единиц хранения. Наиболее обширные коллекции - энтомологические, коллекция млекопитающих и птиц. В современной экспозиции выставлено около 7,5 тысяч экспонатов: два зала отведены под систематическую часть, один - эволюционно-морфологический. Ежегодно музей посещает более 150 тысяч человек.

Московский зоопарк – первый зоопарк в России, был открыт в 1864 году. Сегодня в нем содержится свыше восьми тысяч животных более чем тысячи видов мировой фауны. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничает с природоохранными организациями всего мира.

НИЭМИ - ОАО "Научно-исследовательский электромеханический институт" - одно из старейших предприятий военно-промышленного комплекса, разработчик сложных радиотехнических и вычислительных систем наведения и поражения: ЗРК "Тор", "Круг", "Оса", ЗРС С-300В и др. Институт основан в феврале 1942 года в Москве на основании постановления Государственного комитета обороны СССР. Первоначально представлял собой завод с конструкторским бюро, целью которого была разработка и производство систем наведения огня, что было успешно реализовано в виде СОН-2. В послевоенные годы был реформирован и занимался преимущественно разработкой радиолокационных систем. В 1966 году часть предприятия - НИИ-20 - переименовали в НИЭМИ, в последующие годы оно занималось разработками зенитно-ракетных комплексов ("Тор") и зенитно-ракетных систем ("С-300").

Ночь музеев - международная акция, призванная показать ресурсы и потенциал современных музеев, а также привлечь в музеи молодежь. Впервые была проведена в Берлине в 1997. К 2001 году в акции участвовало уже 39 стран Европы и Америки. В России первым последователем стал Красноярский музейный центр, в 2002 году он впервые предложил посетить музей ночью. В 2011 году акция прошла в Москве в ночь с 14 на 15 мая, в ней участвовали 159 городских музеев. Кроме похода в музей, москвичи могли выехать на автобусные экскурсии по городу. В последнее время Ночь музеев регулярно проводится во многих городах России.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина - один из самых крупных и значительных российских музеев европейского и мирового искусства. Памятник архитектуры, расположен в центре Москвы, на Волхонке, 12. Открыт 31 мая 1912 года. Инициатором создания музея в 1893 году стал заслуженный профессор Московского университета, доктор римской словесности и историк искусства Иван Владимирович Цветаев. Он же был первым директором музея (1911—1913). Музей создавался на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета как учебно-вспомогательное и публичное хранилище слепков и копий с классических произведений мирового искусства.

Сегодня его коллекция представляет собой собрание произведений западного искусства от античности до XX века и насчитывает свыше 560 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, произведений прикладного искусства, памятников археологии и нумизматики. Экспозиционно-выставочная площадь музея составляет более 2,5 тысяч квадратных метров. Среди экспонатов – работы Боттичелли, Ренуара, Ван Гога, Моне, Дега, Сезанна, Матисса, Пикассо и других западноевропейских и американских мастеров конца XIX — начала XX веков (около 300 картин и свыше 60 скульптур).

Политехнический музей - один из старейших и самых крупных научно-технических музеев мира, расположен в Москве на Новой площади. Создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В настоящее время основное здание музея закрыто на реконструкцию, которую курирует японский архитектор Джунья Ишигами, обладатель "Золотого льва" Венецианской архитектурной биеннале 2010. Завершить реконструкцию планируют к 2016 году. Пока музей работает на партнерских площадках Москвы, в частности, временная выставка разместится в одном из павильонов ВДНХ.

В Политехническом музее хранится свыше 190 тысяч музейных предметов, около 150 музейных коллекций по различным областям техники и научных знаний. Особая гордость музея — коллекции транспортных средств, включающие в себя разделы "Велосипеды", "Мотоциклы", "Автомобили". Экспозиции рассказывают об истории техники и ее творцах, поясняют принципы действия различных технических устройств. В Политехнической библиотеке, которая является частью музея, хранится более 3 миллионов книг и печатных изданий.

В 1907 году в Политехническом музее был открыт лекторий, который стал важной публичной площадкой для демонстрации научных опытов, проведения лекций и диспутов, литературных вечеров и конференций. Здесь в разное время выступали Нильс Бор, И. Мечников, К. Тимирязев, А. Блок, И. Бунин В. Маяковский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава и другие выдающиеся деятели науки и культуры.

Мемориальный музей космонавтики в Москве посвящен космической тематике, расположен в цокольной части монумента "Покорителям космоса" на аллее Космонавтов. Открыт 10 апреля 1981 года - к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина. Экспонатами музея являются образцы ракетно-космический техники, личные вещи космонавтов и конструкторов, архивные документы, предметы нумизматики и филателии.

Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) - выставочный комплекс в Северо-Восточном округе Москвы, второй по величине выставочный комплекс столицы, один из 50 крупнейших выставочных центров мира. Площадь павильонов составляет 134 000 квадратных метров.

Выставочный комплекс был открыт в 1939 году как "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка" и действовал до 1941 года, ее предшественницей была "Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка", организованная в 1923 году в Москве на Воробьевых горах. После войны комплекс был реконструирован и открыт в 1954 году под новым названием "Выставка достижений народного хозяйства СССР". В 1992 году комплекс был переименован в ВВЦ.

На территории ВВЦ расположены известные архитектурные памятники: монумент "Рабочий и колхозница", фонтаны "Дружба народов СССР" и "Каменный цветок".

Музей естествознания в Лондоне - один из трех крупнейших музеев, расположенных на улице Эксибишн-роуд в Южном Кенсингтоне. Открыт в 1881 году. Коллекция включает в себя более 70 миллионов экспонатов по ботанике (6 млн растений), зоологии (55 млн экземпляров животных, половина из которых это насекомые в отделе энтомологии), минералогии (500 тыс. камней и минералов) и палеонтологии (9 млн останков).

Музей науки в Лондоне - один из трех основных музеев викторианской эпохи на улице Эксибишн-роуд в лондонском районе Южный Кенсингтон. Создан в 1857 году на основе излишков из других выставок и музеев королевства. Фонды Музея Науки насчитывают более 300 тысяч экспонатов, в том числе паровозы "Ракета" и "Пыхтящий Билли" и разностную машину Чарльза Бэббиджа. Музей состоит из множества галерей, некоторые из которых являются постоянными, другие носят временный характер.

Каждый зал посвящен одной тематике и представляет ее в широчайшем наборе экспонатов. Например, в зале часов можно увидеть часы всех времен, от египетских и римских до самых современных концептуальных моделей. Также есть залы, посвященные астрономическим изобретениям, химии, печатным станкам, электричеству, коммуникациям, фотографии, навигации, физике.

Музей Виктории и Альберта в Лондоне - крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, расположен в Южном Кенсингтоне. Основан в 1852 году под влиянием успеха Всемирной выставки 1851 года. Первоначально носил название "Музей изделий", в 1853 году был переименован в "Музей декоративного искусства", а позже - South Kensington Museum. Большую поддержку музею оказывал принц-консорт Альберт, супруг королевы Виктории. Музей активно скупал современные и более ранние образцы декоративно-прикладного искусства. Благодаря щедрым пожертвованиям и не очень большому спросу на предметы искусства музею удалось быстро собрать крупную коллекцию. В 1899 году при участии королевы Виктории было заложено новое центральное здание, и вскоре он был переименован в честь королевы и ее мужа.В музее выставлены более сотни картин, в том числе картина Констебла "Вид на собор в Солсбери из епископского сада", десятки скульптур, средневековые вещи, ткани, театральная коллекция, глиняное искусство и т. д.

Кинотеатр "Эра" в Зеленограде - открыт в 1972 году, более 20 лет не работает по прямому назначению. В 1999 году малый зал кинотеатра был передан "Ведогонь-театру" Зеленограда. В настоящее время решается вопрос о передаче площади бывшего кинотеатра зеленоградскому драматическому "Ведогонь-театру" для создания театрально-культурного центра. Такое предложение было озвучено префектом Зеленограда Анатолием Смирновым на встрече главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова с жителями округа.

"Ведогонь-театр" - единственный профессиональный драматический театр города Зеленограда. Основан в 1985 году, как детская театральная студия. В репертуаре - взрослые и детские спектакли по пьесам классических и современных авторов. Ведогонь, по поверьям жителей скандинавских стран, - дух внутри человека, который во время сна летает по свету, а когда человек просыпается, то все виденное Ведогонем, кажется ему сном.

Московский Кремль - древнейшая часть Москвы, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция президента Российской Федерации. В плане представляет собой неправильный треугольник площадью 27,5 гектара. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому саду, восточная — к Красной площади.

Царь-пушка - средневековое артиллерийское орудие (бомбарда), памятник русской артиллерии и литейного искусства, отлитое из бронзы в 1586 году русским мастером Андреем Чоховым на Пушечном дворе. Длина пушки составляет 5,34 м, наружный диаметр ствола - 120 см, калибр 890 мм (35 дюймов), масса - 39,31 тонны (2400 пудов).

По одной из версий, название Царь-пушки связывают с изображением на ней царя Федора Ивановича, однако вероятно, что название произошло в связи со значительными размерами орудия.

Красная площадь — главная площадь Москвы, расположенная в центре радиально-кольцевой планировки города между Московским Кремлем и Китай-городом. Является пешеходной зоной. На ней расположены Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В.И. Ленина, некрополь у Кремлевской стены, где захоронены политические и военные деятели Советского государства. К западу от площади находится Московский Кремль, к востоку - Верхние и Средние торговые ряды, к северу - Исторический музей и Казанский собор, к югу - Храм Василия Блаженного (Покровский собор). Уникальный архитектурный ансамбль площади состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Государственная Третьяковская галерея - художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. В 1892 году, когда Павел Третьяков передал свою художественную галерею в дар Москве, в собрании насчитывалось 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон. В 1913 году находившаяся в Третьяковской галерее картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" пострадала от ножа вандала. Художнику пришлось воссоздавать фактически заново лица изображенных. Хранитель галереи Хруслов, узнав о порче картины, бросился под поезд.

Киноконцерн "Мосфильм" - ведущее предприятие киноиндустрии России, одна из крупнейших киностудий Европы, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим полностью осуществлять весь цикл кинопроизводства. Число сотрудников - более одной тысячи двухсот человек, производственная мощность студии — более ста картин в год. Днем рождения киноконцерна считается 30 января 1924 года - дата премьеры первого полнометражного немого фильма "На крыльях ввысь" режиссера Бориса Михина.

За девяносто лет на "Мосфильме" создано более двух тысяч пятисот полнометражных фильмов, в том числе известных режиссеров: Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Ивана Пырьева, Григория Чухрая, Сергея Бондарчука, Андрея Тарковского, Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и других.

С 1998 года генеральным директором и председателем правления ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" является Карен Шахназаров.

"Броненосец "Потемкин" - немой художественный фильм, снятый режиссером Сергеем Эйзенштейном на киностудии "Мосфильм" в 1925 году. Неоднократно в разные годы признавался лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики. Сценарий создан Ниной Агаджановой на основе реальных событий, произошедших в июне 1905 года, когда на броненосце "Князь Потемкин-Таврический" команда подняла восстание и захватила корабль. Фильм снят к 20-летию первой русской революции 1905 года.

"Геликон-Опера" - музыкальный театр в Москве, открыт в 1990 году в историческом здании на улице Большой Никитской. Усадьба Глебовых-Стрешневых существует с екатерининских времен. В XIX веке она стала театром, где выступали французские и итальянские актеры, а также труппа Венской оперетты. В начале XX века здесь была открыта камерная сцена. По распоряжению правительства Москвы с 2006 года памятник архитектуры находился на реставрации. На это время "Геликон-Опере" был предоставлен театральный зал на Новом Арбате, где ранее размещался театр Et Сetera.

Театр Александра Градского – музыкальный театр под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Градского. Расположен в здании на Коровьем валу, построенном в середине прошлого века по проекту архитектора Ивана Жолтовского, его реставрация продолжалась более 20 лет. В театре два зала - на 200 и 500 мест, в первом будут проходить камерные выступления, второй предназначен для масштабных концертов. Днем на сцене театра можно будет смотреть арт-кино, преимущественно интеллектуальные фильмы, вход на сеансы планируется сделать бесплатным.

Торрент – система обмена файлами, обширный сервис обмена информацией между людьми в интернете. Суть сервиса в том, что передаваемый файл не загружается на сервер, а напрямую передается от пользователя к пользователю. При этом передача файла идет не только от человека, у которого есть этот файл, но и от людей, скачивающих его. При этом хранение файлов обеспечивается в первую очередь самими пользователями.

"Сталинград" - российская военная драма режиссера Федора Бондарчука; первый российский кинофильм, снятый в формате IMAX 3D. Картина рассказывает о кровопролитных сражениях времен Великой Отечественной войны.

Реферный – опорный.

"Машина времени" - советская и российская рок-группа. Основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года. Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Автор абсолютного большинства текстов песен и лидер группы — Андрей Макаревич, авторы музыки — Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Андрей Державин. Предшественником "Машины времени" была группа под названием The Kids, образованная в московской школе № 19 в 1968 году. В ее состав входили гитаристы Андрей Макаревич и Михаил Яшин (сын поэта и писателя Александра Яшина) и вокалистки Лариса Кашперко и Нина Баранова. Группа исполняла песни англоязычного репертуара, выступала на вечерах самодеятельности, давала концерты в других московских школах, однако особого успеха не имела.

Культурный центр ЗИЛ – первый и самый большой дворец культуры в Москве, в 2012 году отметил 75-летний юбилей. Сегодня преобразован в центр современной городской культуры, работающий по пяти основным направлениям: творческое развитие, исполнительские искусства, лекторий, общественный центр (библиотека) и танцевальные программы.

Виктор Васнецов (1848-1926) - русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. Старший брат художника Аполлинария Васнецова. Среди самых знаменитых картин Виктора Васнецова: "Витязь на распутье" (1882), "Аленушка" (1881), "Иван-Царевич на Сером Волке" (1889), "Богатыри" (1881—1898), "Царь Иван Васильевич Грозный" (1897).

Аполлинарий Васнецов (1856-1933) - русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед, брат Виктора Васнецова.

Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны - парк, расположенный в районе Сокол Северного административного округа Москвы. Ранее на его месте находилось Московское городское Братское кладбище жертв Первой мировой войны, открытое в 1915 году. В советское время кладбище было ликвидировано, а на его месте разбит парк. В последние десятилетия в парке появился ряд мемориалов и построена часовня в память о погибших. Территория парка является объектом культурного наследия регионального значения.

Новодевичий монастырь - православный женский монастырь Русской Церкви в Москве. Основан великим князем Василием III в 1524 году - в честь Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" - главной святыни Смоленска, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году. Монастырь расположен на Девичьем поле в излучине Москвы-реки, близ Лужников, в самом конце исторической Пречистенки (в настоящее время Большой Пироговской улицы). Является одновременно действующим монастырем и филиалом Государственного исторического музея. С 2010 года — церковный музей Московской епархии РПЦ.

Квест-экскурсия - это экскурсия без традиционных гидов, в которой исторические реалии и новеллы о персоналиях чередуются с увлекательными загадками и головоломками, - так называемая экскурсия в игровой форме.

Екатерина Левина