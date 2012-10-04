Актерам театра им. Гоголя раздали роли

Сергей Капков. Фото: ИТАР-ТАСС

Глава департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил, что более половины труппы Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя уже получили работу в новых спектаклях.По его словам, бывшему руководителю театра Сергею Яшину будет предложена аналогичная работа в другом месте.

Капков также опроверг данные о том, что руководство театра собирается сделать из него развлекательный клуб. "Причины такого решения (смены руководства театра) в том, что нас не устраивают показатели его деятельности, мы считаем ненормальным, что средняя заполняемость зала 33%. У нас нет плана закрыть театр или переформатировать его в какой-то клуб", – заявил Капков "Интерфаксу".

"Это были сложные, в чем-то трогательные два месяца. Сегодня пришло время поставить точку в этом затянувшемся конфликте, в этом затянувшемся спектакле. Театру нужны перемены, которые всегда даются нелегко", – сказал глава департамента культуры, отметив, что "талант нового руководителя Кирилла Серебренникова, его профессионализм и порядочность принесут положительный результат".