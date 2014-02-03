Сергей Капков будет лично курировать столичные театры

Фото: m24.ru

Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил, что, возможно, будет самостоятельно курировать столичные театры. Это означает, что замену отвечавшей за театры Евгении Шерменевой, которая в конце прошлого года по собственному желанию освободила должность заместителя главы департамента культуры, скорее всего, искать не будут.

По словам Капкова, театральные дела требуют внимания со стороны самого руководителя департамента культуры. Поэтому он будет, как планируется, лично заниматься делами театров. При этом концертный отдел, отдел по гастрольной деятельности и театральный отдел столичного департамента продолжат функционировать в своем обычном режиме.

В Москве функционируют 317 театров, из них 88 находятся под управлением департамента культуры.

По словам Сергея Капкова, опыт реорганизации Гоголь-центра, годовые итоги которого удовлетворили ведомство, будет использован по отношению к другим театрам города.

"Есть детские, музыкальные театры – это отдельная форма взаимоотношений между зрителем и городом. Есть театры национальные, так называемое московское достояние - Ленком, "Современник", где отцы-основатели продолжают свою творческую концепцию. Таких становится все меньше, та же любимовская "Таганка" - это уже не тот театр, который создавал Юрий Петрович", - прокомментировал Капков.

Также руководитель департамента культуры отметил качественную работу театров современной пьесы – "Практика" и театр на Беговой.

"Есть театры определенного формата, чьи названия мы будем пересматривать, так как они в меньшей степени могут относиться к театрам. Речь, например, о театре миниатюр Петросяна. Некоторым театрам, с которыми мы усиленно работаем, давался второй шанс, закончившийся в феврале. Здесь вопрос именно в декларации. Про что этот театр. Если театр декларирует, как он будет дальше работать, то мы обязательно будем ему помогать", - подчеркнул Капков.