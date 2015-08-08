Актеру Льву Дурову не делали операцию на сердце

Фото: ТАСС/Максим Новиков

Худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов опроверг информацию о том, что актеру Льву Дурову сделали экстренную кардиологическую операцию. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

"Не было никакой операции на сердце. Это все какие-то фантазии, – сказал Голомазов. – Ему вчера было плохо, были проблемы с сердцем, сильно упало давление. На "скорой" отправили в больницу. Там провели некие реанимационные предприятия, восстановили давление. Вроде бы сейчас работа сердца нормализована, но никакого оперативного вмешательства не было".

Также художественный руководитель тетра, в котором Дуров служит уже почти полвека, добавил, что сейчас Лев Константинович находится без сознания.

"Постепенно-постепенно он приходит в себя, – уточнил Сергей Голомазов. – Вчера собрался серьезный консилиум. Состояние, конечно, тяжелое, но пытаются привести его в нормальное, стабильное состояние. Будем надеяться, что все будет в порядке".

Лев Дуров был доставлен в Первую градскую больницу вечером 7 августа. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Ранее актер перенес два инфаркта и несколько операций на сердце.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов. В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году – в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее время.

Лев Дуров снялся более чем в 200 кинокартинах. В том числе в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Вооружен и очень опасен", "Хождение по мукам", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Человек с бульвара Капуцинов", "17 мгновений весны".