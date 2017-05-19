Новый культурно-образовательный центр в Китае назвали в честь Сергея Есенина

Репродукция фотохроники ТАСС, 1965

Китайско-российский культурно-образовательный центр имени Сергея Есенина учрежден 19 мая в китайском городе Чанчунь, расположенном в провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Об этом пишет китайское информационное агентство "Синьхуа".

Проект был осуществлен Чанчуньским университетом в сотрудничестве с Рязанским государственным университетом имени Сергея Есенина и есенинским Государственным музеем-заповедником.

На церемонии открытия центра присутствовал ректор Чанчуньского университета Ли Чжияо. По его словам, центр позволит стимулировать распространение культурных традиций России среди подрастающего поколения Китая, а также укрепить связь среди молодежи двух стран.

Среди мероприятий, запланированных на ближайшее время – конкурс декламации стихов русских поэтов Серебряного века среди китайских студентов и чтение произведений русской литературы XX века.