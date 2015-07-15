В прошлом сезоне в РФПЛ не выявили ни одного договорного матча

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

В прошлом году Российская футбольная премьер-лига не получила ни одного сигнала от букмекеров о проведении подозрительных матчей. Об этом рассказал исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, сообщает "Р-Спорт".

Таким образом, за сезон не было выявлено ни одного подозрительного поединка.

"К сотрудничеству с букмекерской компанией "Лига Ставок" мы относимся серьезно. Она помогает бороться за чистоту футбола. За прошлый год у нас не было ни одного сигнала о том, что тот или иной матч является странным", – заявил Чебан.

Напомним, в феврале футболист Сергей Даду, ранее выступавший за владикавказскую "Алании", рассказал о договорном матче 2008 года. По его словам, игрокам "Алании" предложили "сдать" матч "Торпедо".

Поединок, состоявшийся 5 октября 2008 года, завершился победой "Торпедо" со счетом 2:1. Даду подчеркнул, что тренеры требовали от футболистов проиграть, поскольку нужно было "отдать сопернику долг за прошлый год".

Даду участвовал в договорном поединке и забил гол. "Если бы меня не поставили в основной состав, возникли бы большие подозрения. Был момент - я забил, в перерыве меня заменили, и "Алания" уже спокойно проиграла", – рассказал Даду.