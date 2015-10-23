Сергей Безруков прочитает юным зрителям "Маленького принца"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

31 октября на большой сцене Московского Губернского театра состоится первый показ музыкальной сказки "Маленький принц". Это вторая работа театра, осуществленная коллективом Сергея Безрукова при участии Губернаторского оркестра Московской области.

Музыка французских композиторов в исполнении Губернаторского оркестра станет изысканным продолжением и дополнением текста. "Карнавал животных" и "Пляска смерти" Сен-Санса, "Послеполуденный отдых фавна" и "Облака" (из "Ноктюрнов") Дебюсси, Вальс и "Павана на смерть инфанты" Равеля создадут удивительный музыкальный контекст сказки.

Авторские рисунки Экзюпери и оригинальные видеоинсталляции помогут маленьким зрителям отправиться в путешествие вместе с Маленьким принцем. Симфонические произведения французских композиторов прозвучат в аранжировке (Сергей Семушин), созданной специально для духового оркестра, дополненного скрипкой, арфой и фортепиано. Главный дирижер – Сергей Пащенко.

Текст автора читает худрук Губернского театра – Сергей Безруков.

Оба первых показа пройдут днем 31 октября – в 12.00 и 16.00.