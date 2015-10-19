Андрей Фомин купил права на церемонию "Серебряная калоша"

Фото: facebook.com/fomin.production

Радиостанция "Серебряный дождь" продала права на проведение церемонии награждения за самые сомнительные достижения "Серебряная калоша" продюсерскому центру Андрея Фомина Andrey Fomin Production. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

В рамках сделки радиостанция "Серебряный дождь" оставила за собой право на производство и размещение контента "Серебряной калоши" в своем эфире и на сайте. Права на проведение церемонии награждения и других мероприятий премии "Серебряная калоша" были выкуплены Андреем Фоминым. Напомним, что ранее Фомин неоднократно становился ведущим церемонии.

Церемония награждения за самые сомнительные достижения "Серебряная калоша" проводится с 1996 года. Номинантами ежегодной премии в разное время становились Алла Пугачева, Барак Обама, Жерар Депардье, Министерство культуры РФ, олимпийский факел и многие другие.