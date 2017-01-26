Посетители парка "Серебряный бор" примут участие в фотоохоте на белок и бобров

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Серию бесплатных фототуров организуют в парке "Серебряный бор" в рамках Года экологии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Два экоквеста пройдут в Серебряном бору в феврале. Под руководством опытных гидов любители природы увидят места кормления белок, снегирей и дятлов. Они также побывают на озере, где живут бобры. Организаторы мероприятия убеждены, что во время таких походов можно будет сделать множество великолепных снимков обитателей парка. Авторы кадров, которые наберут больше всего лайков в соцсетях, получат награды.

По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", планируется устроить как пешие, так и лыжные экотуры. Участники пешего тура соберутся в субботу, 18 февраля, в 14:00 в парке "Ветеран". На маршруте протяженностью три километра гиды покажут москвичам белок, красногрудых снегирей и лазоревок, а также подскажут им, как отыскать по звуку неуловимых дятлов.

Лыжный забег на пять километров по самым живописным местам парка стартует 25 февраля в 12:00 от памятника "Танк" в Серебряном бору. Как отметили в "Мосприроде", в рамках этого маршрута гостей парка научат определять, какое животное оставило следы на снегу, а в конце тура познакомят их с живущими на озере бобрами.

К участию в экотурах приглашаются взрослые и дети от 10 лет. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 729-66-21 или по электронной почте: ecopros@oopt-szao.ru. Регистрация уже открыта.