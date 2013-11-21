Сбербанк возобновит операции по картам партнеров "Мастер-банка"

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Платежные системы Visa и MasterCard согласовали предложение Сбербанка России о временном решении, которое позволит клиентам банков-партнеров, лишенного накануне лицензии "Мастер-банка", возобновить операции по их банковским картам. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"В рамках данного решения Сбербанк будет выступать расчетной организацией для обеспечения бесперебойного проведения операций и расчетов по картам банков-партнеров "Мастер-банка". Для этого банкам-партнерам необходимо открыть в Сбербанке корреспондентские счета и внести на эти счета средства для обеспечения расчетов", - говорится в сообщении.

Все операции по картам возобновляются с момента выполнения указанных условий. Время, необходимое для их выполнения, должно составить не более одного операционного дня. Со своей стороны, банки-партнеры могут выбрать для себя любой банк в качестве партнера и уже через него проводить операции по картам. Данные действия уже согласованы с Центробанком, пояснили в пресс-службе Сбербанка России.

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Со среды "Мастер-банк" не может проводить банковские операции, говорится в сообщении регулятора. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.