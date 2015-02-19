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19 февраля, 20:27

В столичной подземке установят еще 103 банкомата Сбербанка

Сбербанк метро конкурсы банкоматы

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

В Московском метрополитене установят еще 103 банкомата Сбербанка. Они появятся в вестибюлях станций Люблинской, Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Кольцевой, Филевской, Арбатско-Покровской, Замоскворецкой и Сокольнической линий.

Начальная цена договора на установку банкоматов составляет более 14 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации, 68 банкоматов будут принимать и выдавать наличные деньги.

Победитель конкурса должен будет также разработать проект электроснабжения устройства. Заявки на конкурс принимаются до 2 марта, а итоги подведут 17 марта.

Ранее M24.ru сообщало, что в московском метро поставят 223 банкомата, в которых можно будет пополнить карту "Тройка", оплатить парковку и штрафы ГИБДД. С помощью терминалов пассажиры также смогут оплатить услуги ЖКХ, интернет, цифровое и кабельное телевидение, купить авиа и железнодорожные билеты. Банкоматы будут считывать QR-код на платежном документе.

Первый замруководителя метрополитена Юрий Дегтярев заявил M24.ru, что в ближайшее время подземка объявит конкурс на размещение еще 120 новейших банкоматов.

Первый тендер на установку 103 банкоматов осенью 2014 года выиграл "Сбербанк". Помимо него, в аукционе участвовал "Росбанк". Стоимость контракта составила почти 150 млн рублей, которые "Сбербанк" выплатит за аренду в течение трех лет.

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Через новые банкоматы можно будет пополнить карту "Тройка", погасить штрафы ГИБДД, заплатить за парковку. К слову, с середины декабря карту "Тройка" можно пополнить через 1 тысячу банкоматов "Банка Москвы", которые в том числе установлены в подземке.

Кроме того, Сбербанк в 2014 году уже установил в вестибюлях метро 46 не настолько инновационных банкоматов. В них доступны все функции платежных терминалов банка, в том числе оплата штрафов ГИБДД, однако пополнить "Тройку" и заплатить за парковку через них нельзя.

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