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Москва 24

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18 декабря 2014, 17:37

Российские банки подняли ставки по вкладам для физических лиц

Сбербанк вклады процентные ставки

Российские банки подняли ставки по вкладам для физических лиц

Российские банки подняли ставки по вкладам для физических лиц. Новые проценты озвучили уже несколько крупных финансовых организаций. Повышение коснулось как рублевых, так и валютных счетов, сообщает канал "Москва 24".

К примеру, Сбербанк повысил ставки по ряду вкладов на 2 процента в рублях и 3,6 процента в долларах и евро.

Максимально ставка повысилась по вкладам "Премиум Пополняемый" и "Премиум Особый" - до 2 процентов в рублях и 3,6 процента в долларах и евро, сообщает пресс-служба банка. Кроме того, Сбербанк повысил процентные ставки по премиальным вкладам для состоятельных клиентов.

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Сбербанк уже повышал ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц 4 декабря. Тогда они выросли на 1,75-2,25 процента.

Напомним, накануне Банк России опубликовал пакет мер для восстановления курса рубля. Среди прочего регулятор предложил увеличить диапазон рыночного отклонения процентных ставок по вкладам населения с 2 до 3,5 процента. Сейчас средневзвешенная ставка, рассчитываемая Банком России, составляет 10,58 процента.

Кроме того, 18 декабря стало известно, что сумма страхового покрытия для вкладчиков может вырасти вдвое - до 1,4 миллиона рублей. Вопрос о повышении страховки поднимался на недавних совещаниях у премьер-министра Дмитрия Медведева. Ожидается, что поправки в законодательство планируется внести до конца текущего года.

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