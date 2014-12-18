Российские банки подняли ставки по вкладам для физических лиц. Новые проценты озвучили уже несколько крупных финансовых организаций. Повышение коснулось как рублевых, так и валютных счетов, сообщает канал "Москва 24".
К примеру, Сбербанк повысил ставки по ряду вкладов на 2 процента в рублях и 3,6 процента в долларах и евро.
Максимально ставка повысилась по вкладам "Премиум Пополняемый" и "Премиум Особый" - до 2 процентов в рублях и 3,6 процента в долларах и евро, сообщает пресс-служба банка. Кроме того, Сбербанк повысил процентные ставки по премиальным вкладам для состоятельных клиентов.
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Сбербанк уже повышал ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц 4 декабря. Тогда они выросли на 1,75-2,25 процента.
Напомним, накануне Банк России опубликовал пакет мер для восстановления курса рубля. Среди прочего регулятор предложил увеличить диапазон рыночного отклонения процентных ставок по вкладам населения с 2 до 3,5 процента. Сейчас средневзвешенная ставка, рассчитываемая Банком России, составляет 10,58 процента.
Кроме того, 18 декабря стало известно, что сумма страхового покрытия для вкладчиков может вырасти вдвое - до 1,4 миллиона рублей. Вопрос о повышении страховки поднимался на недавних совещаниях у премьер-министра Дмитрия Медведева. Ожидается, что поправки в законодательство планируется внести до конца текущего года.