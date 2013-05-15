Работа 90 терминалов "Сбербанка" была приостановлена

Фото: ИТАР-ТАСС

В нескольких столичных отделениях "Сбербанка" в среду, 15 мая, наблюдались перебои в работе. В частности, около 13 часов приостановило работу отделение "Сбербанка" на улице Станиславского в Центральном округе столицы, сообщает корреспондент сетевого издания M24.ru.

По словам сотрудников отделения, произошел сбой программной системы, из-за которого и парализовало работу офиса и банкоматов. В течение полутора часов производилась перезагрузка системы, в это время не работали 90 банкоматов и терминалов. Как уточнили в банке, сейчас работа системы восстановлена.

"В Московском банке "Сбербанка" действительно произошел технический сбой, повлиявший на работу парка устройств самообслуживания. Однако сбой носил локальный характер, и коснулся небольшого количества устройств самообслуживания (90 УС). Последствия сбоя были устранены в течение полутора часов, сейчас данные банкоматы и информационно-платежные терминалы работают в штатном режиме", - пояснили изданию M24.ru в пресс-службе "Сбербанка".