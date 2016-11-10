Форма поиска по сайту

10 ноября 2016, 16:44

Экономика

Сбербанк предложили включить в план приватизации на ближайшие три года

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Минэкономразвития предлагает включить Сбербанк, подконтрольный Центробанку, в план приватизации на трехлетний период (2017-2019 годы), сообщает ТАСС. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Евгений Елин.

По его словам, в трехлетний план приватизации войдут ВТБ и "Совкомфлот". В него также могут включить РЖД и Новороссийский морской торговый порт (НМТП). Пока программа приватизации на 2017 год не сформирована и сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Ранее чиновник заявлял, что доходы от приватизации в этом году составят 138 миллиардов рублей.

В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что возможна приватизация небольшого пакета акций Сбербанка, но без потери контроля государства.

Весной этого года Госдума отклонила законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2018 года. Приватизация длится уже 21 год, ее продлевали четыре раза. В конце февраля срок действия бесплатной приватизации продлили до 1 марта 2017 года.
