Сбербанк опровергает данные о выдаче радиоактивных купюр

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский банк Сбербанка рассматривает возможность подачи гражданских исков для возмещения ущерба, нанесенного репутации банка из-за распространения некоторыми СМИ информации о выдаче пенсионерке купюр с повышенным радиационным фоном, информирует пресс-служба ОАО "Сбербанк России".

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что пенсионерка решила проверить домашним дозиметром полученные в банке купюры. Оказалось, что радиационный фон денег превышает в норму в 20 тысяч раз. По словам женщины, деньги она получила в офисе Сбербанка на бульваре Адмирала Ушакова.

"Московский банк инициировал собственное расследование и проверку офиса на наличие радиационного заражения. Специалисты Роспотребнадзора провели полное обследование офиса, повышение радиационного фона не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, по данным на 10 октября 2012 года никаких официальных обращений от пенсионерки о получении ею в банке купюр с повышенным радиационным фоном в адрес Сбербанка не поступало.