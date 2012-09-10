Сбербанк приостановит обслуживание банковских карт на 2,5 часа

Сбербанк на 2,5 часа приостановит проведение операций. С 23.30 понедельника до 2 часов ночи вторника банк просит не использовать банковские карты. Это связано с плановыми работами по модернизации программного обеспечения

Сбербанк России планирует провести работы по дальнейшей модернизации программного обеспечения процессингового центра, говорится в сообщении кредитной организации.

Как стало известно, с 23:30 10 сентября по 2:00 11 сентября 2012 года будет приостановлено проведение операций по банковским картам финучреждения.

Технические работы затронут и обслуживание карт, эмитированных другими банками, в банкоматах и терминалах Сбербанка, добавили в компании.

Напомним, в августе 2012 года Сбербанк России уже приостанавливал проведение операций по своим банковским картам.