Трое налетчиков на отделение Сбербанка украли 12 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Вооруженные грабители совершили налет на подмосковное отделение Сбербанка и похитили 12 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Нападение произошло в 21.30 6 февраля. Трое неизвестных вошли через пожарную дверь в отделение банка в Одинцове и, угрожая администратору и кассиру электрошокером, заставили их вскрыть хранилище, откуда забрали 12 миллионов рублей.

После ограбления преступники скрылись, Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", нападавшим может грозить до 15 лет тюрьмы.