Сбербанк приостановил выдачу карт Momentum из-за технических работ

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Сбербанк на несколько дней приостановил выдачу дебетовых карт мгновенной выдачи Momentum. Это связано проведением технических работ, сообщает МИА "Россия сегодня".

При этом ограничение не распространяется на перевыпуск действующих карт Momentum и не касается других видов карт. Важно отметить, что операции по оплате товаров и услуг, снятию наличных, совершению переводов по уже выпущенным картам Momentum проходят в стандартном режиме.

Momentum - это карты начального уровня, которые позволяют бесплатно получить доступ к безналичным платежам, переводам и дистанционному управлению счетом. На таких картах нет имени держателя, они выдаются сразу при заключении договора банковского обслуживания.

Напомним, ранее национальная платежная система подтвердила сбой с операциями по картам ночью 29 апреля. Пресс-служба НСПК отмечает, что проблема не носила системный характер, проблем с программным обеспечением специалисты платежной системы также не выявили.

"НСПК подтверждает наличие проблемы с 2.15 по 7.12 (время московское). С 7.12 операции обрабатываются в штатном режиме. Можно достоверно сказать, что сбой не носил системный или программный характер. Программное обеспечение (Front-office НСПК) работало и было доступно", – заявили представители НСПК. Пресс-служба также отмечает, что у части банков успешно обрабатывались операции с НСПК.